Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что Китай должен поделиться информацией о происхождении вируса SARS-CoV-2 с мировым сообществом.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы должны продолжать (расследование, — прим.), пока не узнаем об истоках. Нам нужно давить сильнее, потому что мы должны узнать, что именно произошло, чтобы мы могли лучше отреагировать на подобные вызовы в будущем, — заявил Тедрос Гебреисус журналистам во время брифинга в Женеве.

Он также добавил, что во время пандемии было много неудачных шагов из-за нехватки правил и алгоритмов, которые в настоящее время имеет ВОЗ. Отмечается, что ранее организация призвала к инициированию международного соглашения о противодействии будущим пандемиям.

СМИ отмечает, что это заявление чиновника стало очередным призывом к правительству Китая обнародовать информацию о подлинном происхождении вируса на фоне распространения фейковых и конспирологических теорий.

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».