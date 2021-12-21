Первые туристы на Международную космическую станцию по программе американской компании Axiom полетят в космос на пилотируемом корабле Crew Dragon от SpaceX в конце февраля 2022 года. Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте NASA.
— Запуск планируется осуществить 28 февраля, — заявила руководитель пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс.
В экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.
Напомним, в ночь на 16 сентября в 3.02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Первые туристы на Международную космическую станцию по программе американской компании Axiom полетят в космос на пилотируемом корабле Crew Dragon от SpaceX в конце февраля 2022 года. Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте NASA.
— Запуск планируется осуществить 28 февраля, — заявила руководитель пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс.
В экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.
Напомним, в ночь на 16 сентября в 3.02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак