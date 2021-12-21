Здание бывшей городской больницы №2 в Николаеве, которому было более ста лет и которое на данный момент практически полностью снесли, не было внесено в перечень исторических или архитектурных памятников и не имело для города культурной ценности.

Об этом в комментарии изданию «Шиповник» сказал начальник городского управления охраны культурного наследия Юрий Любаров.

По его словам, дом не был внесен в перечень исторических памятников, и городская власть его не охраняла.

— Это нас (управления культуры, — прим.) не касается вообще, потому что это здание не находится под охраной, поэтому мы не занимаемся ГСНами (государственно-строительными нормами, — прим.), это вопрос либо к архитектуре, либо к ГАСКу. Я документы не видел и не знаю, что там написано. Я вижу снос. Это здание — не историческая памятка, это не архитектурный памятник, оно таковым никогда не было, и никакой историк никогда не предлагал это сделать, — сказал Юрий Любаров.

Чиновник не стал комментировать возмущения по поводу сноса здания некоторых историков и краеведов, заявив, что отвечает только в границах своих полномочий.

— Я не комментирую слова других краеведов. У меня есть претензии и могут быть как у гражданина, но вы сейчас ко мне обращаетесь, как к руководителю управления охраны культурного наследия. У меня есть четкие полномочия, в которые не входит охрана зданий, которые не охраняет государство. Хорошо это (что здание сносят, — прим.) или нет — нужно обсуждать. Не каждое старое здание является исторически значимым и не каждое здание нужно охранять или сохранять 100 лет, — резюмировал Юрий Любаров.

Здание по улице Большая Морская, 54, начали сносить около недели назад. Сейчас на месте здания остались только руины.

Напомним, во время строительных работ на углу Московской и Никольской в Николаеве обнаружили арочный подвал. Он является частью уже снесенного дома 19 века, где когда-то жили интересные личности и почетные граждане Николаева.