В Украине за минувшие сутки, 20 декабря, заболели COVID-19 6 тысяч 29 человек, а умерли — 346.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также в течение суток госпиталилировали 1061 человека, смертей — 346, выздоровлений — 18 850.
Протестировали за вчера методом ПЦР — 28 652 человека, методом ИФА — 6594, экспресс-тестами — 36 073.
Больше всего случаев за сутки в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 616 716 человек, выздоровели — 3 357 405, летальных случаев — 93 608.
Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».
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В Украине за минувшие сутки, 20 декабря, заболели COVID-19 6 тысяч 29 человек, а умерли — 346.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также в течение суток госпиталилировали 1061 человека, смертей — 346, выздоровлений — 18 850.
Протестировали за вчера методом ПЦР — 28 652 человека, методом ИФА — 6594, экспресс-тестами — 36 073.
Больше всего случаев за сутки в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 616 716 человек, выздоровели — 3 357 405, летальных случаев — 93 608.
Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала «неразумными» мысли о том, что штамм «Омикрон» не сможет вызвать тяжелого течения заболевания. А также призвала не «сидеть сложа руки».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак