В Украине за минувшие сутки, 20 декабря, заболели COVID-19 6 тысяч 29 человек, а умерли — 346.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также в течение суток госпиталилировали 1061 человека, смертей — 346, выздоровлений — 18 850.

Протестировали за вчера методом ПЦР — 28 652 человека, методом ИФА — 6594, экспресс-тестами — 36 073.

Больше всего случаев за сутки в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 616 716 человек, выздоровели — 3 357 405, летальных случаев — 93 608.