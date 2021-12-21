Организация «Ведьмы Шотландии», которая добивается оправдания людей (преимущественно женщин), казненных по обвинениям в «ведомстве», подала в парламент Шотландии петицию о помиловании и прощении перед всеми обвиняемыми.

Об этом пишет Independent.

В марте организация зарегистрировала на сайте парламента Шотландии петицию о «прощении» и памяти всех осужденных по закону «О колдовстве» 1563 года. С тех пор петиция набрала более 3400 подписей и получила поддержку некоторых политиков.

Этот закон действовал в Шотландии до 1736 года. За это время, согласно данным организации, за «ведомство» было казнено по меньшей мере 2558 человек. В общей сложности 3837 человек обвинили в колдовстве, около 84% из которых были женщины.

Однако, в организации указывают, что эти цифры приблизительны. Поскольку «колдовство» было тяжким преступлением, осужденных просто сжигали на костре, чтобы не хоронить.

В некоторых местах Шотландии есть небольшие мемориалы осужденным. Но они являются скорее упоминанием о тех событиях, чем увековечением памяти умерших.

Обвиняемых в «ведомстве», по данным организации, пытали, чтобы те признались в преступлении: не давали спать, пускали кровь, чтобы посмотреть на реакцию «ведьмы», осматривали голышом (в том числе и на публике), вырывали ногти и т.д.

В 1736 году было признано, что казнь людей за «колдовство» является неправильной, а само преступление сменили на «притворное колдовство» с лишением свободы на один год.

Организация указывает, что хотя в Салеме (штат Массачусетс, США), где проходил знаменитый судебный процесс над «ведьмами», оправдали всех осужденных и создали мемориальный парк погибшим, в Шотландии посмертной справедливости для осужденных так и не удалось добиться.

Так, «Ведьмы Шотландии» хотят: прощения для осужденных за «волшебство», извинения перед всеми обвиняемыми и осужденными и создания Национального мемориала для чествования.

Напомним, тюрьме Терре-Хот, американский штат Индиана, впервые за последние 68 лет казнили женщину — Лизу Монтгомери.