В мессенджере Telegram появится защита от спойлеров — функция позволит скрывать выделенный текст.
Об этом пишет Android Police.
Функция появится в виде выбора формата текста. Пользователь сможет выделить часть текст до отправки, который хочет временно засекретить, и применить к нему формат «Спойлер». Выделенный текст будет заблюрен, а получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение.
О разработке функции сообщил и бывший пресс-секретарь российской соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео с примером работы функции.
Как скоро функция появится в Telegram — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram запустит рекламные публикации, которые можно будет увидеть в каналах, где более тысячи подписчиков.
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В мессенджере Telegram появится защита от спойлеров — функция позволит скрывать выделенный текст.
Об этом пишет Android Police.
Функция появится в виде выбора формата текста. Пользователь сможет выделить часть текст до отправки, который хочет временно засекретить, и применить к нему формат «Спойлер». Выделенный текст будет заблюрен, а получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение.
О разработке функции сообщил и бывший пресс-секретарь российской соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео с примером работы функции.
Как скоро функция появится в Telegram — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram запустит рекламные публикации, которые можно будет увидеть в каналах, где более тысячи подписчиков.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак