В мессенджере Telegram появится защита от спойлеров — функция позволит скрывать выделенный текст.

Об этом пишет Android Police.

Функция появится в виде выбора формата текста. Пользователь сможет выделить часть текст до отправки, который хочет временно засекретить, и применить к нему формат «Спойлер». Выделенный текст будет заблюрен, а получатель сможет прочитать его только при нажатии на сообщение.

О разработке функции сообщил и бывший пресс-секретарь российской соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео с примером работы функции.

Как скоро функция появится в Telegram — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram запустит рекламные публикации, которые можно будет увидеть в каналах, где более тысячи подписчиков.