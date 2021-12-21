В Корабельном районе Николаева сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго» обнаружили утечку теплоносителя в системе отопления.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия в Facebook.
На предприятии отметили, что утечка теплоносителя произошла на котельной по улице Самойловича, 42.
– Предприятие обращается с просьбой к управляющим компаниям, ЖЭКам, ОСМД и жителям микрорайона: в случае локального обнаружения утечки характерного зеленого цвета (через химические реагенты), просим сообщать адресное местонахождение в аварийно-диспетчерскую службу: 095 822 11 66, – говорится в сообщении.
Ранее 12 декабря в «Николаевоблтеплоэнерго» поступило обращение об утечках в системах отопления от жителей трех многоквартирных домов Николаева.
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В Корабельном районе Николаева сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго» обнаружили утечку теплоносителя в системе отопления.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия в Facebook.
На предприятии отметили, что утечка теплоносителя произошла на котельной по улице Самойловича, 42.
– Предприятие обращается с просьбой к управляющим компаниям, ЖЭКам, ОСМД и жителям микрорайона: в случае локального обнаружения утечки характерного зеленого цвета (через химические реагенты), просим сообщать адресное местонахождение в аварийно-диспетчерскую службу: 095 822 11 66, – говорится в сообщении.
Ранее 12 декабря в «Николаевоблтеплоэнерго» поступило обращение об утечках в системах отопления от жителей трех многоквартирных домов Николаева.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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