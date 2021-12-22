В Израиле из-за распространения штамма «Омикрон» началась новая, пятая, волна коронавируса. В связи с этим некоторые категории людей должны сделать четвертую прививку.
Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Бенет на своей странице в Twitter.
По решению правительства, четвертую дозу вакцины могут получить люди старше 60 лет и медицинские работники.
Кроме того, с 26 декабря 50% работников правительственных организаций и общественного сектора перейдут на дистанционную работу. Ограничение будет действовать до 26 января.
Также правительство Израиля решило отправить на дистанционное обучение школьные классы в «оранжевой» и «красной» зонах, где менее 70% учеников получили первичную вакцинацию. Начиная с января, родители должны будут сами оплачивать тесты на антигены для школьников.
В рестораны и торговые центры смогут попасть только те, кто имеет «зеленый» сертификат.
Напомним, что в Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.
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В Израиле из-за распространения штамма «Омикрон» началась новая, пятая, волна коронавируса. В связи с этим некоторые категории людей должны сделать четвертую прививку.
Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Бенет на своей странице в Twitter.
По решению правительства, четвертую дозу вакцины могут получить люди старше 60 лет и медицинские работники.
Кроме того, с 26 декабря 50% работников правительственных организаций и общественного сектора перейдут на дистанционную работу. Ограничение будет действовать до 26 января.
Также правительство Израиля решило отправить на дистанционное обучение школьные классы в «оранжевой» и «красной» зонах, где менее 70% учеников получили первичную вакцинацию. Начиная с января, родители должны будут сами оплачивать тесты на антигены для школьников.
В рестораны и торговые центры смогут попасть только те, кто имеет «зеленый» сертификат.
Напомним, что в Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак