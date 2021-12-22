В Израиле из-за распространения штамма «Омикрон» началась новая, пятая, волна коронавируса. В связи с этим некоторые категории людей должны сделать четвертую прививку.

Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Бенет на своей странице в Twitter.

По решению правительства, четвертую дозу вакцины могут получить люди старше 60 лет и медицинские работники.

Кроме того, с 26 декабря 50% работников правительственных организаций и общественного сектора перейдут на дистанционную работу. Ограничение будет действовать до 26 января.

Также правительство Израиля решило отправить на дистанционное обучение школьные классы в «оранжевой» и «красной» зонах, где менее 70% учеников получили первичную вакцинацию. Начиная с января, родители должны будут сами оплачивать тесты на антигены для школьников.

В рестораны и торговые центры смогут попасть только те, кто имеет «зеленый» сертификат.

Напомним, что в Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.