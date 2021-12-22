Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал ООО «ИнвестСитиГруп» заключение договора сервитута сроком на 1 год для размещения группы передвижных временных сооружений на Соборной площади.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 22 декабря.

Заместитель начальника управления земельных ресурсов Николаевского городского совета Юрий Платонов напомнил, что работала специальная группа, которая рассматривала предложения по организации досуга на Соборной площади. Была выбрано предложение «ИнвестСитиГруп», предусматривающее размещение малой архитектурной формы в минималистическом стиле (куб), а также фотозоны с буквами. Предполагается, что будет до 8 букв, которые составят 2 слова, одно из них — «МИ». Все сооружения будую размещены на трех локациях общей площадью 25 м².

Первый заместитель городского головы Виталий Луков отметил, что на этой локации не будет алкоголя и открытого огня для приготовления еды. Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал подчеркнул, что сооружения мобильные и их смогут убрать или передвинуть на время проведения массовых мероприятий.

Проект решения был вынесен на голосование, но первый раз его поддержали 9 членов исполкома. При повторной попытке его поддержали 13-ю голосами «за».

Напомним, что с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».