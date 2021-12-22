В селе Селятин, которое располагается в Черновицкой областью, в ночное время температура окружающего воздуха упала до – 26. Это стало рекордом для зимы 2021-2022.
Фотографии термометра опубликовал глава Селятинской ОТГ Валерий Полянчук.
На снимках можно заметить, что столбец на термометре уполз за отметку в – 30 градусов по Цельсию.
Однако глава Черновицкого облцентра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова уточнила данные, заявив, что в селе зафиксировали – 26 градусов, которые стали температурным рекордом для декабря и всей нынешней зимы в целом.
— В Селятинской общине этой ночью официально зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы — это -26 градусов. На обычном термометре наблюдалась температура 30 градусов мороза, ведь это не метеостанции, которые соблюдают все требования измерения температуры, — рассказала синоптик, объясним понижение холодными массами воздуха, пришедшими с северного направления.
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В селе Селятин, которое располагается в Черновицкой областью, в ночное время температура окружающего воздуха упала до – 26. Это стало рекордом для зимы 2021-2022.
Фотографии термометра опубликовал глава Селятинской ОТГ Валерий Полянчук.
На снимках можно заметить, что столбец на термометре уполз за отметку в – 30 градусов по Цельсию.
Однако глава Черновицкого облцентра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова уточнила данные, заявив, что в селе зафиксировали – 26 градусов, которые стали температурным рекордом для декабря и всей нынешней зимы в целом.
— В Селятинской общине этой ночью официально зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы — это -26 градусов. На обычном термометре наблюдалась температура 30 градусов мороза, ведь это не метеостанции, которые соблюдают все требования измерения температуры, — рассказала синоптик, объясним понижение холодными массами воздуха, пришедшими с северного направления.
Как сообщалось, скандинавский воздух принесет в Украину похолодание.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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