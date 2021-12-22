В селе Селятин, которое располагается в Черновицкой областью, в ночное время температура окружающего воздуха упала до – 26. Это стало рекордом для зимы 2021-2022.

Фотографии термометра опубликовал глава Селятинской ОТГ Валерий Полянчук.

На снимках можно заметить, что столбец на термометре уполз за отметку в – 30 градусов по Цельсию.

Однако глава Черновицкого облцентра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова уточнила данные, заявив, что в селе зафиксировали – 26 градусов, которые стали температурным рекордом для декабря и всей нынешней зимы в целом.

— В Селятинской общине этой ночью официально зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы — это -26 градусов. На обычном термометре наблюдалась температура 30 градусов мороза, ведь это не метеостанции, которые соблюдают все требования измерения температуры, — рассказала синоптик, объясним понижение холодными массами воздуха, пришедшими с северного направления.

Как сообщалось, скандинавский воздух принесет в Украину похолодание.