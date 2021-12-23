Биологи станции, которая располагается на побережье Белого моря в российской Арктики, заметили необычное явление: сияющий снег.

Как сообщает National geographic, необычное голубое сияние появлялось в следах, которые оставляли люди на снегу.

Холодной зимней ночью на прогулку отправились биолог Вера Емельяненко с сыном молекулярного биолога станции Михаилом Неретином, их сопровождала пара собак. Они заметили голубое свечение, которое Вера Емельяненко называет «рождественскими огоньками на снегу».

Биолог наклонилась, чтобы взять пригоршню снега, и огоньки засветились ярче. Собаки, которые бегали вокруг, также оставляли светящиеся следы.

Ученые отправили снимки, сделанные с помощью телефона, ученым из разных уголков России, с которыми затем обсудили необычное явление. Кроме того, они позвали фотографа станции Александра Семенова, который также сделал снимки голубых огоньков.

— Мы все вместе топтали землю примерно два часа, — рассказал Александр Семенов.

На следующий день Вера Емельяненко поместила снежок под микроскоп, чтобы попытаться идентифицировать организм, который мог вызывать свечение. В воде, которая образовалась, когда снежок растаял, биолог заметила несколько крошечных веслоногих рачков. После того, как Емельяненко коснулась их иглой, они начали светиться голубым.

Издание отмечает, что это может быть первым задокументированным изучением светящегося снега Арктики, который ученые наблюдали годами, но до этого времени не исследовали.

Веслоногие раки (Copepoda) — крошечные ракообразные длиной всего несколько миллиметров. Они достаточно многочисленны и, по некоторым оценкам, составляют большую часть биомассы в океане. Такие рачки являются «пассивными пловцами», то есть, не могут сопротивляться течению.

Найденный в арктическом снеге вид Metridia longa распространен по водам от канадского Гудзонова пролива и американского штата Мэн, а также во всех арктических водах. Но, как отметила Ксения Кособокова из Российской академии наук, даже несмотря на это обычно они не встречаются у побережья Белого моря. Обычно их находят гораздо дальше в океане, днем они уходят на глубину, а ночью поднимаются ближе к поверхности и вызывают свечение воды.

Кособокова предполагает, что рачки попали в сильное течение. Дважды в день, во время прилива на Белом море, холодную воду выносит на берег, она просачивается в трещины во льду и снеге, а крошечные ракообразные не могут сбежать.

Возможно, что 1 декабря, когда необычное свечение снега заметили впервые, прилив был особенно сильным из-за влияния Луны, которая находилась в трех днях от перигея. Вместе с тем, во второй раз необычное явление увидели 16 декабря. Это значит, что, возможно, особые такие условия не являются обязательными для появления ракообразных на берегу.

Напомним, исследователи из Университета Манитобы (Канада) зафиксировали образование гигантской трещины в одном из самых старых арктических льдов — в северном регионе острова Элсмир. Размер трещины сопоставим с размером Люксембурга (3000 кв. км).