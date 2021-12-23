По состоянию на 23 декабря в Николаевской области выявлено 198 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 23 декабря из всех 114 511 (+198) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 98 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 970 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 182, всего — 107 602. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3 231, в сутки — 4.
Напомним, что с начала текущих суток, 23 декабря, Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую».
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По состоянию на 23 декабря в Николаевской области выявлено 198 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 23 декабря из всех 114 511 (+198) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 98 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 970 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 182, всего — 107 602. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3 231, в сутки — 4.
Напомним, что с начала текущих суток, 23 декабря, Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак