По состоянию на 23 декабря в Николаевской области выявлено 198 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 23 декабря из всех 114 511 (+198) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 68 132 (+76);

Первомайск — 6 560 (+13);

Южноукраинск — 3 667 (+3);

Вознесенск — 2 613 (+3);

Очаков — 1 831 (+5);

На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за прошедшие сутки зарегистрировано 98 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 970 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 182, всего — 107 602. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3 231, в сутки — 4.

Напомним, что с начала текущих суток, 23 декабря, Николаевская область перешла из «красной» карантинной зоны в «желтую».