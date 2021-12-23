В четверг, 23 декабря, глава Африканских центров по контролю за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» на 70-80% менее серьезен, чем предыдущий вариант «Дельта». Однако такую динамику можно наблюдать не во всех странах.
Об этом сообщает The Guardian.
Данные из Южной Африки показывают, что вариант «Омикрон» менее опасен, чем «Дельта». Однако, по словам Нкенгасонга, это не следует экстраполировать на все страны.
— Мы должны интерпретировать данные из Южной Африки с большой осторожностью. Это первые дни, и практика общественного здравоохранения является местной, — сказал Джон Нкенгасонг .
Он добавил, что такие факторы, как средний молодой возраст населения ЮАР, может играть определенную роль в том, какая динамика наблюдается в стране.
Как сообщалось, масштабная волна случаев штамма «Омикрон» в Южной Африке, по словам главного инфекциониста, утихает так же быстро, как и росла.
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В четверг, 23 декабря, глава Африканских центров по контролю за заболеваниями (CDC) Джон Нкенгасонг заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» на 70-80% менее серьезен, чем предыдущий вариант «Дельта». Однако такую динамику можно наблюдать не во всех странах.
Об этом сообщает The Guardian.
Данные из Южной Африки показывают, что вариант «Омикрон» менее опасен, чем «Дельта». Однако, по словам Нкенгасонга, это не следует экстраполировать на все страны.
— Мы должны интерпретировать данные из Южной Африки с большой осторожностью. Это первые дни, и практика общественного здравоохранения является местной, — сказал Джон Нкенгасонг .
Он добавил, что такие факторы, как средний молодой возраст населения ЮАР, может играть определенную роль в том, какая динамика наблюдается в стране.
Как сообщалось, масштабная волна случаев штамма «Омикрон» в Южной Африке, по словам главного инфекциониста, утихает так же быстро, как и росла.
|
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|
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