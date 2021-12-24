Веснянская территориальная громада вышла из состава учредителей Николаевской районной больницы.

За соответствующий проект решения депутаты проголосовали на сессии Веснянского сельского совета в четверг, 23 декабря.

Как отметил глава Веснянской громады Леонид Мухарский в соцсети Facebook, громада отказалась от своей доли в уставном капитале, чтобы убрать все манипуляции вокруг финансирования энергоносителей больницы. Кроме Веснянской громады, в состав учредителей больницы еще входят Нечаянская и Радсадовская громады Николаевского района.

– Зачем мы это сделали. Нам перед тем, чтобы спасти Варваровскую больницу от закрытия. Ибо без полного финансирования всеми пятью громадами бывшего Николаевского района у больницы шансов на выживание нет. Как вы знаете уже в этом году Ольшанская громада не в полном объеме выделила средства на оплату энергоносителей больницы, аргументируя свои действия тем, что наша община должна им средства и так как мы являемся одним из основателей больницы, то они предоставили лишь часть средств. Для того чтобы в дальнейшем убрать все манипуляции и поводы вокруг финансирования энергоносителей больницы, и для обеспечения стабильной работы больницы, мы приняли решение о выходе из учредителей больницы, – написал он.

Как сообщалось, медучреждение, которое находится в микрорайоне Варваровка, передали трем громадам бывшего Николаевского района — Веснянской, Радсадовской и Нечаянской. При этом больница также обслуживает жителей Степовской и Ольшанской ТГ. Ранее руководители громад-собственников заявили, что учреждение не будет принимать пациентов из Ольшанской громады, если та не выделит деньги на оплату энергоносителей, как остальные ТГ, в том числе Степовская.