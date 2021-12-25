Николаевцев просят помочь 32-летней Анне Спивоченко, которая борется с лимфомой.

Об истории девушки написала ее коллега Оксана Сологуб на странице в Facebook.

«Мы работаем в одной компании, и я удивлялась, с каким мужеством эта 32-летняя девочка приняла свой вызов. Дома Аню ждёт 5-летний сынок и очень пожилые близкие. Аня пообещала им, что сможет справиться и выздороветь! Наша компания собрала более 200 тысяч гривен, и этого хватило, чтобы пролечиться в Киеве. Я помогала девочке в больнице, не смогла оставить её без заботы, зная, что никто другой не поддержит. Радовалась вместе с Аней её победам. Но потом был коварный ковид — и откат «в ноль» для Ани...», — отметила она.

Теперь девушке нужна трансплантация в Турции и подготовка к ней — 18 ампул препарата на сумму 900 тысяч грн.

«Я знаю, что впереди — новогодние праздники, и все мы потратимся на подарки и вкусный стол. Но тоже я знаю, что это — время чудес! Сын Ани уже загадал своё желание... И я верю, что у Ани получится! Давайте поможем ей», — добавила Оксана Сологуб.

Реквизиты для помощи: 5168 7450 1593 4075 (Приват) Спивоченко Анна Игоревна