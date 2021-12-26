Новые автобусы, которая городская власть Николаева планирует закупить для пассажирских перевозок, пустят в отдаленные микрорайоны города: Матвеевку, Кульбакино, Широкую Балку и другие.

Об этом в ходе брифинга 24 декабря рассказал начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрий Попов Николаевского горсовета.

— Если будут закуплены новые автобусы, а они будут закуплены, то этими транспортными средствами мы будем, как можно больше, обеспечивать отдаленные микрорайоны нашего города. Не могу сказать, в какие конкретно районы они пойдут, но это будут такие микрорайоны, как Матвеевка, Казарского, Широкая Балка, Кульбакино, Корабельный район, — заявил Дмитрий Попов.

Он констатировал, что на сегодняшний день отдаленные микрорайоны Николаева не обеспечены в необходимом объеме пассажирским транспортом. По его словам, это связанно с сокращением количества частных перевозчиков и влиянием карантина на сферу транспорта в целом.

— Не все отдаленные микрорайоны в полном объеме охвачены транспортом. Однако уже второй год подряд мы работаем в карантинных ограничениях, что также дает свой отпечаток на работе транспортной сферы, — сказал Дмитрий Попов.

Ранее стало известно, что Николаев не успеет закупить новые автобусы до конца года.

Вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал о положении дел в закупках белорусских троллейбусов для Николаева: приобретение нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском.

Позже мэр Александр Сенкевич сообщил, что Николаев ищет производителей автобусов в Польше, Турции, Корее и Китае, чтоб заменить «санкционный» белорусский МАЗ.