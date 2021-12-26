Министерство здравоохранения Израиля выдало чрезвычайное разрешение на применение «Пакловида», антивирусного перорального препарата, разработанного компанией Pfizer для борьбы с COVID-19. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Препарат имеет слабые побочные эффекты и показал почти 90% снижение числа госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусом, наиболее склонных к тяжелым заболеваниям.

Пациенты смогут принимать препарат дома, чтобы предотвратить самые тяжелые последствия вируса. Пациентам, подверженным наибольшему риску осложнений COVID-19, предписано принимать таблетки в течение пяти дней, начиная с трех-пяти дней после появления симптомов.

Ожидается, что таблетки будут столь же эффективны против нового штамма «Омикрон», поскольку они не нацелены на белок, в котором находится большинство вызывающих беспокойство мутаций этого штамма.

Министерство не сообщило, сколько доз препарата закупил Израиль и сколько их поступит в первой партии.

Напомним, ранее регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.