Министерство здравоохранения Израиля выдало чрезвычайное разрешение на применение «Пакловида», антивирусного перорального препарата, разработанного компанией Pfizer для борьбы с COVID-19. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Препарат имеет слабые побочные эффекты и показал почти 90% снижение числа госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусом, наиболее склонных к тяжелым заболеваниям.
Пациенты смогут принимать препарат дома, чтобы предотвратить самые тяжелые последствия вируса. Пациентам, подверженным наибольшему риску осложнений COVID-19, предписано принимать таблетки в течение пяти дней, начиная с трех-пяти дней после появления симптомов.
Ожидается, что таблетки будут столь же эффективны против нового штамма «Омикрон», поскольку они не нацелены на белок, в котором находится большинство вызывающих беспокойство мутаций этого штамма.
Министерство не сообщило, сколько доз препарата закупил Израиль и сколько их поступит в первой партии.
Напомним, ранее регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.
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Министерство здравоохранения Израиля выдало чрезвычайное разрешение на применение «Пакловида», антивирусного перорального препарата, разработанного компанией Pfizer для борьбы с COVID-19. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Препарат имеет слабые побочные эффекты и показал почти 90% снижение числа госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусом, наиболее склонных к тяжелым заболеваниям.
Пациенты смогут принимать препарат дома, чтобы предотвратить самые тяжелые последствия вируса. Пациентам, подверженным наибольшему риску осложнений COVID-19, предписано принимать таблетки в течение пяти дней, начиная с трех-пяти дней после появления симптомов.
Ожидается, что таблетки будут столь же эффективны против нового штамма «Омикрон», поскольку они не нацелены на белок, в котором находится большинство вызывающих беспокойство мутаций этого штамма.
Министерство не сообщило, сколько доз препарата закупил Израиль и сколько их поступит в первой партии.
Напомним, ранее регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак