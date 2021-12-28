В Израиле медицинский центр Шеба начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Haaretz.

— Исследование позволит определить эффективность вакцины в выработке антител и безопасность, чтобы выяснить, нужна ли вообще четвертая вакцина, — сказал представитель центра.

Все 150 испытуемых, которые получили четвертую прививку – это медицинский персонал.

На прошлой неделе экспертная группа Минздрава рекомендовала Израилю стать первой страной, которая предложит четвертую дозу вакцины – также известную как второй бустер – лицам старше 60 лет, людям с ослабленной иммунной системой и медицинским работникам.

Напомним, министерство здравоохранения Израиля выдало чрезвычайное разрешение на применение «Пакловида», антивирусного перорального препарата, разработанного компанией Pfizer для борьбы с COVID-19. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.