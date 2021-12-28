Нововведения в части выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами вступят в силу с 29 декабря.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины во вторник.

— Главным кейсом стали новые отметки в водительских удостоверениях. (…)в виде кода «78» в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой, — говорится в сообщении.

В Главном сервисном центре отметили, что такие нововведения являются шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

Напомним, в апреле этого года Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.