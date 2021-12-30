Британский ведущий иммунолог Джон Белл заявил, что высокая смертность от COVID-19 уже позади, ведь Омикрон не имеет таких серьезных последствий, как другие штаммы.

Об этом сообщает The Guardian.

Сэр Джон Белл, профессор Оксфордского университета и советник правительства Британии, рассказал журналистам, что «большинство людей проводят (после заражения, – прим.) в больнице относительно немного времени». Также он добавил, что меньшее количество пациентов после заражения нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Ужасные сцены, которые мы видели год назад, с переполненными реанимациями и большим количеством смертей, — это уже история, на мой взгляд. И я считаю, что это уже скорее всего не повторится, — заявил Джон Белл, выступая на радио.

Он добавил, что в результате вакцинации и серьезного отношения граждан к пандемии новая волна уже не так смертельна.

СМИ отмечает, что это заявление иммунолога прозвучало на фоне критики правительства со стороны медиков и ученых, призывающих к введению новых ограничительных мер. По их мнению, хотя «Омикрон» несет более легкие последствия для тех, кто заболел, все же он намного заразнее, поэтому потенциально большее количество людей может попасть в больницу либо умереть.

Напомним, в Украине обнаружили пять новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», общее количество заражений таким образом возросло до шести.