Возле села Новотимофеевка на Николаевщине отремонтировали старый понтонный мост, который послужит, пока не построят новый.
Об этом сообщили в Агентстве местных дорог Николаевской области.
Так, в конце ноября было временно прекращено движение транспорта на аварийном понтонном мосту через реку Ингулец на автомобильной дороге общего пользования местного значения О151909 Казанка – (Р-47) – Новотимофеевка — подрядная организация подняла на сушу 3-й и 4-й понтоны для их обследования и ликвидации повреждений.
Сейчас аварийные работы на мостовом переходе через реку Ингулец завершены, и движение по мосту восстановлено.
— Работы по строительству нового мостового перехода будут начаты в 2022 году при наступлении благоприятных погодных условий, — говорится в сообщении.
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила с фирмой «Интербуд» дополнительные соглашения, которыми отсрочили на конец 2022 года сдачу проектно-сметной документации по президенсткому проекту строительства «японского» моста.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Возле села Новотимофеевка на Николаевщине отремонтировали старый понтонный мост, который послужит, пока не построят новый.
Об этом сообщили в Агентстве местных дорог Николаевской области.
Так, в конце ноября было временно прекращено движение транспорта на аварийном понтонном мосту через реку Ингулец на автомобильной дороге общего пользования местного значения О151909 Казанка – (Р-47) – Новотимофеевка — подрядная организация подняла на сушу 3-й и 4-й понтоны для их обследования и ликвидации повреждений.
Сейчас аварийные работы на мостовом переходе через реку Ингулец завершены, и движение по мосту восстановлено.
— Работы по строительству нового мостового перехода будут начаты в 2022 году при наступлении благоприятных погодных условий, — говорится в сообщении.
Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила с фирмой «Интербуд» дополнительные соглашения, которыми отсрочили на конец 2022 года сдачу проектно-сметной документации по президенсткому проекту строительства «японского» моста.