Возле села Новотимофеевка на Николаевщине отремонтировали старый понтонный мост, который послужит, пока не построят новый.

Об этом сообщили в Агентстве местных дорог Николаевской области.

Так, в конце ноября было временно прекращено движение транспорта на аварийном понтонном мосту через реку Ингулец на автомобильной дороге общего пользования местного значения О151909 Казанка – (Р-47) – Новотимофеевка — подрядная организация подняла на сушу 3-й и 4-й понтоны для их обследования и ликвидации повреждений.

Сейчас аварийные работы на мостовом переходе через реку Ингулец завершены, и движение по мосту восстановлено.

— Работы по строительству нового мостового перехода будут начаты в 2022 году при наступлении благоприятных погодных условий, — говорится в сообщении.

Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила с фирмой «Интербуд» дополнительные соглашения, которыми отсрочили на конец 2022 года сдачу проектно-сметной документации по президенсткому проекту строительства «японского» моста.