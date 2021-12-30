Четыре китайца, обвиняемых в нарушении правил борьбы с COVID-19, были насильно увезены в наручниках на позорную процедуру.

Об этом пишет Dnevnik.

Пойманных нарушителей провели перед большой толпой. В сопровождении полиции каждый нес табличку со своим именем и фотографией. Все четверо обвиняются в помощи мигрантам в въезде в Китай, несмотря на закрытие границы из-за пандемии.

Наказание напоминало публичное унижение времен «культурной революции», отмечает болгарское издание. Публичное унижение является частью дисциплинарных мер в отношении нарушителей санитарных норм, объявленных местными властями в августе.

В 2010 году Китай запретил этот вид публичного унижения после десятилетий кампаний правозащитников. Однако в последнее время эта практика возродилась.

Напомним, в Китае создали цифрового прокурора.