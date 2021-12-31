Солдаты Колдстримской гвардии Великобритании, исполняющие обязанности почетного караула, во время патрулирования сбили находившегося на их пути ребенка. Но в гвардии отмечают, что людей предупреждали о приближении караула.

Как пишет hromadske, инцидент произошел, когда группа туристов фотографировала двух гвардейцев в церемониальных шапках, пока те проходили по территории возле лондонского Тауэра.

На видео, которое записали свидетели происшествия, видно, что часовой предупредил ребенка впереди, но уже через секунду, не замедляя шаг, сбил его и переступил, зашагав дальше. Впрочем, ребенок сразу же поднимается.

После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях, Министерство обороны Великобритании заявило, что им известно о произошедшем.

Там подчеркнули: гвардеец предупредил людей, что приближается патруль, но ребенок неожиданно выбежал вперед.

— Военнослужащий попытался переступить ребенка и продолжил выполнять свои обязанности. После инцидента солдат проверил ребенка и был уверен, что все хорошо, — сказали в Минобороны.

Мнения по этому поводу разделились: одни пользователи критиковали действия стражников, другие же отмечали, что ребенок не должен был преграждать им путь.

Колдстримская гвардия является одним из пехотных полков британской гвардии, который в настоящее время входит в состав гвардейской дивизии. Официально она считается вторым по старшинству британским пехотным полком — после Гренадерской гвардии.

Как и другие полки современной британской гвардии, колдстримские гвардейцы совмещают боевую и церемониальную роль. Они носят знаменитые парадные красные мундиры и высокие медвежьи шапки (зимой их меняют на пальто) и исполняют обязанности почетного караула.

Если кто-то преграждает дорогу гвардейцам, они предупреждают людей возгласом: «Дорогу королевской гвардии!».

Напомним, что в Николаевской области 24-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь задним ходом, сбил двухлетнего мальчика и сбежал с места происшествия.