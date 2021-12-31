С вечера 30 декабря в Николаеве возобновлено движение трамваев по всем маршрутам.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс». Работа по всем маршрутам проходит в обычном режиме, согласно графиков.
— Спасибо пассажирам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, которая сложилась из-за осложненных погодных условий, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве по состоянию на утро 30 декабря троллейбусы возобновили движение по всем маршрутам.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
С вечера 30 декабря в Николаеве возобновлено движение трамваев по всем маршрутам.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс». Работа по всем маршрутам проходит в обычном режиме, согласно графиков.
— Спасибо пассажирам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, которая сложилась из-за осложненных погодных условий, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве по состоянию на утро 30 декабря троллейбусы возобновили движение по всем маршрутам.