По состоянию на 31 декабря в Николаевской области выявлено 167 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 115 371 (+167) подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев – 68566 (+59);

Первомайск – 6649 (+18);

Южноукраинск – 3698 (+1);

Вознесенск – 2627 (+1);

Очаков – 1844 (+1).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 87 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2992 (+3) работника учреждений здравоохранения, из которых умерло – 48 человек. При этом за сутки выздоровели 232 человека, всего – 109197. Умерло всего от последствий коронавируса 3275 человек, за сутки – 3.

Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.