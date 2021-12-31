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Одни из самых известных часов в мире вновь зазвонят в новогоднюю ночь. Лондонский Биг-Бен прозвучит после четырех лет молчания из-за реставрации.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на CNN.
В столице Великобритании Биг-Бен показывает время с 1859 года. В 2017 году на объекте начались реставрационные работы. Это самый масштабный его ремонт в истории. Стоимость реконструкции обошлась в 107 млн долларов. Во время реставрации был очищен циферблат часов, механизм курантов и все детали.
Визитка Лондона прозвучит 31 декабря в 12:00, 16:00, 21:00, 22:00, 23:00 и в полночь.
Напомним, всемирно известные часы на башне Биг-Бен «замолчали» в августе 2017 года.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Одни из самых известных часов в мире вновь зазвонят в новогоднюю ночь. Лондонский Биг-Бен прозвучит после четырех лет молчания из-за реставрации.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на CNN.
В столице Великобритании Биг-Бен показывает время с 1859 года. В 2017 году на объекте начались реставрационные работы. Это самый масштабный его ремонт в истории. Стоимость реконструкции обошлась в 107 млн долларов. Во время реставрации был очищен циферблат часов, механизм курантов и все детали.
Визитка Лондона прозвучит 31 декабря в 12:00, 16:00, 21:00, 22:00, 23:00 и в полночь.
Напомним, всемирно известные часы на башне Биг-Бен «замолчали» в августе 2017 года.