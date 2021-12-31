В Германии прекратили работу три из шести атомных электростанций (АЭС). Остальные планируется закрыть до конца 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Как отмечает агентство, 31 декабря три из шести действующих в Германии АЭС прекратили работу. Оставшиеся атомные станции — Эмсланд, Изар и Неккарвестхайм — будут отключены к концу 2022 года.
Три реактора, которые сегодня были остановлены, запустили в середине 1980-х годов. Они вырабатывали электроэнергию на протяжении почти четырех десятилетий.
Согласно данным BDEW, шесть АЭС вырабатывали около 12% электроэнергии в Германии в 2021 году.
Напомним, в Николаевской области на Южно-Украинской АЭС 22 декабря стартовал испытательный запуск нового третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Германии прекратили работу три из шести атомных электростанций (АЭС). Остальные планируется закрыть до конца 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Как отмечает агентство, 31 декабря три из шести действующих в Германии АЭС прекратили работу. Оставшиеся атомные станции — Эмсланд, Изар и Неккарвестхайм — будут отключены к концу 2022 года.
Три реактора, которые сегодня были остановлены, запустили в середине 1980-х годов. Они вырабатывали электроэнергию на протяжении почти четырех десятилетий.
Согласно данным BDEW, шесть АЭС вырабатывали около 12% электроэнергии в Германии в 2021 году.
Напомним, в Николаевской области на Южно-Украинской АЭС 22 декабря стартовал испытательный запуск нового третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС.