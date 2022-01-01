За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5026 человек, зафиксировано 190 летальных случаев, 6073 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 1 января.
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. Количество выздоровевших за сутки более месяца превышает число новых случаев заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 672 675 человек, из них 3 474 931 выздоровел, умерли 96 089.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5026 человек, зафиксировано 190 летальных случаев, 6073 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 1 января.
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. Количество выздоровевших за сутки более месяца превышает число новых случаев заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 672 675 человек, из них 3 474 931 выздоровел, умерли 96 089.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.