За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5026 человек, зафиксировано 190 летальных случаев, 6073 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 1 января.

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. Количество выздоровевших за сутки более месяца превышает число новых случаев заражения.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 672 675 человек, из них 3 474 931 выздоровел, умерли 96 089.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 976;

Винницкая область — 159;

Волынская область — 58;

Днепропетровская область — 119;

Донецкая область — 184;

Житомирская область — 176;

Закарпатская область — 163;

Запорожская область — 142;

Ивано-Франковская область — 190;

Киевская область — 315;

Кировоградская область — 61;

Луганская область — 41;

Львовская область — 443;

Николаевская область — 120;

Одесская область — 240;

Полтавская область — 256;

Ровенская область — 83;

Сумская область — 139;

Тернопольская область — 132;

Харьковская область — 180;

Херсонская область — 37;

Хмельницкая область — 262;

Черкасская область — 181;

Черновицкая область — 100;

Черниговская область — 269.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.