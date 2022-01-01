В Украине с 1 января на 10—20% выросли размеры зарплат для педагогов.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 1391 от 28 декабря, пишет TheБабель.

Повышение должностного оклада на 10% устанавливается:

педработникам и руководящим работникам в учреждениях специализированного образования художественного, спортивного, военного и научного направлений;

руководящим и педработникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педработникам в высших профессиональных (профессионально-технических) училищах, центрах профессионального (профессионально-технического) образования и учреждениях профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) образования со специфическими условиями обучения;

педработникам в учебных заведениях интернатного типа или имеющих структурное подразделение (интернат, пансион и т. д.).

На 20% должностной оклад повышается педработникам, помощникам воспитателей и руководящим работникам интернатов, специальных и санаторных заведений дошкольного образования и учебных заведений для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и длительном лечении.

Также оклад будет повышен для работников приютов, воспитательных учреждений, реабилитационных центров.

За педагогические и другие звания оклад также может быть повышен от 10 до 20%.

Кроме того, устанавливаются размеры доплат за отдельные виды педагогической деятельности работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования, в том числе, за классное руководство, проверку учебных работ, заведование, руководство и т.д.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный рассказал, что в 2022 году из государственного бюджета будут увеличены расходы на сферу здравоохранения.