В Украине с 1 января на 10—20% выросли размеры зарплат для педагогов.
Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 1391 от 28 декабря, пишет TheБабель.
Повышение должностного оклада на 10% устанавливается:
На 20% должностной оклад повышается педработникам, помощникам воспитателей и руководящим работникам интернатов, специальных и санаторных заведений дошкольного образования и учебных заведений для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и длительном лечении.
Также оклад будет повышен для работников приютов, воспитательных учреждений, реабилитационных центров.
За педагогические и другие звания оклад также может быть повышен от 10 до 20%.
Кроме того, устанавливаются размеры доплат за отдельные виды педагогической деятельности работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования, в том числе, за классное руководство, проверку учебных работ, заведование, руководство и т.д.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный рассказал, что в 2022 году из государственного бюджета будут увеличены расходы на сферу здравоохранения.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Украине с 1 января на 10—20% выросли размеры зарплат для педагогов.
Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 1391 от 28 декабря, пишет TheБабель.
Повышение должностного оклада на 10% устанавливается:
На 20% должностной оклад повышается педработникам, помощникам воспитателей и руководящим работникам интернатов, специальных и санаторных заведений дошкольного образования и учебных заведений для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и длительном лечении.
Также оклад будет повышен для работников приютов, воспитательных учреждений, реабилитационных центров.
За педагогические и другие звания оклад также может быть повышен от 10 до 20%.
Кроме того, устанавливаются размеры доплат за отдельные виды педагогической деятельности работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования, в том числе, за классное руководство, проверку учебных работ, заведование, руководство и т.д.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный рассказал, что в 2022 году из государственного бюджета будут увеличены расходы на сферу здравоохранения.