По состоянию на 31 декабря в Николаевской области выявлено 120 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 115491 (+120) подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев – 68617 (+51);

Первомайск – 6659 (+10);

Южноукраинск – 3710 (+12);

Вознесенск – 2627;

Очаков – 1847 (+3).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 44 случая COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2995 (+3) работника учреждений здравоохранения, из которых умерло – 48 человек. При этом за сутки выздоровели 213 человек, всего – 109410. Умерло всего от последствий коронавируса 3281 человек, за сутки – 6.

Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.