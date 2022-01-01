Понтифик Франциск включил в свое новогоднее послание призыв остановить насилие, которому подвергаются женщины. Глава католической церкви напомнил, что это тяжелый грех.

Об этом пишет Dnevnik.

85-летний духовный лидер сотен миллионов христиан отслужил литургию в базилике Святого Петра. Последовавшая за этим проповедь о материнстве и женщинах содержала призывы бороться с насилием против женщин.

— И поскольку женщины дают жизнь, поддерживают мир, давайте делать больше, чтобы помогать матерям и защищать женщин. Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Обидеть женщину — это оскорбление Бога, который пришел к нам от женщины — не через ангела, не напрямую, а через женщину, — сказано в обращении понтифика.

Это не первый случай, когда Франциск высказывается по острой теме. В прошлом месяце Папа выступил на телевизионной встрече с женщиной, избитой ее бывшим мужем, сравнил домашнее насилие с «почти сатанинским» актом.

Напомним, Папа Римский в рождественском послании выступил против «метастазов конфликта» в Украине.