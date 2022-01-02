Со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».

Об этом Суспільному рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что в ситуации с COVID-19 Украина идет с небольшим опозданием относительно ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в нашу страну приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там. Поэтому сейчас у нас еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом «Дельта».

— Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом «Омикрон», — сказал Игорь Кузин.

Также отмечается, что на 30 декабря в Украине было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма «Омикрон». Большинство из них связаны с пребыванием за границей, а остальные — с контактами с инфицированным лицом.

Напомним, британский ведущий иммунолог Джон Белл заявил, что высокая смертность от COVID-19 уже позади, ведь Омикрон не имеет таких серьезных последствий, как другие штаммы.