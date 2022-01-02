Количество случаев инфицирования коронавирусом на территории Европы с начала пандемии превысило 100 миллионов. Речь идет о Европе в широком понимании — от Атлантического океана до Азербайджана и России.

Об этом сообщает DW.

К вечеру 1 января в 52 странах и регионах, расположенных на этом пространстве, было зарегистрировано 100 074 753 случая заражения COVID-19. В 17 из них в течение недели было зафиксировано превышение прежних максимумов заражения.

Только за последние семь дней в Европе выявлено более 4,9 млн случаев COVID-19 — на 59% больше, чем за предыдущую неделю.

На первом месте по уровню инфицирования находится Дания, где показатель заболеваемости за семь дней составил 2 045 на 100 000 жителей. За ней следуют Кипр (1 969 случаев на 100 000) и Ирландия (1 964 случая).

В то же время, отмечает издание, количество смертей от последствий коронавируса в Европе снижается. На прошлой неделе ежедневно умирали в среднем 3 413 инфицированных COVID-19 в сутки, что на 7% меньше, чем в течение предыдущих семи дней.

По последним данным, в мире зафиксировали 289,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 5,46 миллиона человек, выздоровели — 254,1 миллиона.

Как сообщалось, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».