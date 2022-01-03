Дания к 2030 году планирует отказаться от ископаемого горючего для внутренних авиаперелетов во исполнение своих климатических целей.

Как пишет «Экономическая правда» со ссылкой на западные СМИ, об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Страна планирует запуск первых внутренних рейсов, использующих зеленое топливо, не позднее 2025 года.

— Путешествовать — значит жить, и поэтому мы летаем. Но это вредит нашему климату. Мы хотим сделать полет зеленым, — сказала чиновница.

Она признала, что практических решений пока нет, в результате чего достичь цели будет сложно. В своем выступлении Фредериксен также пообещала модернизировать налоги на выбросы для бизнеса, чтобы гарантировать, что самые большие загрязнители платят самые высокие налоги.

Таким образом, Дания планирует достичь к 2030 году цели сократить выбросы углерода на 70% по сравнению с уровнем 1990 года.

Ранее сообщалось, что Ford хочет полностью перейти на электромобили в Европе к 2030 году.