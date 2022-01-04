В канадской деревне Кенанстон дворовые коты облюбовали спутниковую тарелку Starlink, из-за чего у местных жителей начал сбоить интернет.

Об этом пишет DTR.

Starlink — масштабный проект SpaceX Илона Маска, который в перспективе должен обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом с помощью сети орбитальных спутников. С 2021 года спутниковые тарелки Starlink можно устанавливать в Канаде — как отмечали СМИ, это сильно улучшило ситуацию для жителей труднодоступных сельских северных регионов.

1 января житель деревни Кенанстон (провинция Саскачеван) Аарон Тейлор рассказал, что у него начал сбоить интернет от Starlink по необычной причине — его облюбовали дворовые коты. Дело в том, что тарелка смотрит почти вертикально вверх, что делает её идеальной «лежанкой». Более того — в холодную погоду включается режим «обогрева»: она нагревается, чтобы растопить лёд и снег, которые могут создавать помехи.

Аарон Тейлор подчеркнул, что у уличных котов есть во дворе собственный домик с обогревом, водой и едой — но те сами выбрали в −25 градусов мороза именно тарелку Starlink. Канадец установил её на земле, так как планирует переделывать дом, у которого сейчас старая крутая крыша.

Правда, из-за захвата котами интернет у Тейлора практически перестал работать. Тарелка всё ещё ловила сеть, но скорость сильно замедлилась, отметил автор поста. Пользователи твиттера в шутку прозвали ситуацию «уязвимостью CAT5»: с одной стороны, так называется стандартный интернет-кабель, с другой — котов действительно пять. Твит в итоге лайкнул и сам Илон Маск.

Напомним, кот Палмерстон, которого в 2016 году приняли на должность главного мышелова в Министерство иностранных дел Великобритании, ушел «на пенсию».