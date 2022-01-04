Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США позволило бустерные прививки от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет, а также некоторых детей от 5 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем сообщении FDA также сообщил о решении сократить время между завершением первичной вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech против Covid-19 и бустерной дозой по крайней мере до 5 месяцев.

Также американский регулятор позволил вводить третью дозу ковид-вакцины для некоторых детей в возрасте от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

FDA приняла решение, опираясь на данные из Израиля, где бустерные дозы получили более 6300 граждан в возрасте от 12 до 15 лет.

Третью прививку представителям этой возрастной группы сделали по меньшей мере через пять месяцев после получения второй дозы — и после ревакцинации в этой группе населения не замечено опасных явлений: ни случаев миокардита, ни перикардита.

Также никаких новых проблем с безопасностью не возникло в группе более 4,1 миллиона жителей Израиля в возрасте от 16 лет, получивших бустерную дозу по меньшей мере через пять месяцев после завершения первичной вакцинации.

Напомним, Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса: теперь все люди старше 60 лет, а также медицинский персонал должны пройти еще одну вакцинацию.