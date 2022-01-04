На бульварной части проспекта Центрального в Николаеве — от улицы Малой Морской до Инженерной, завершен текущий ремонт. Подрядчик по заказу Департамента ЖКХ Николаевского горсовета уложил по всей длине пешеходной зоны тротуарную плитку, установил парковые скамьи и урны.

Об этом сообщает Департамент в Facebook.

Отмечается, что в этой части бульвара посадили новые деревья.

— В планах – поэтапно привести в порядок весь бульвар проспекта Центрального, который станет достойным украшением города и подарит возможность жителям наслаждаться приятными пешими прогулками, — отметили в Департаменте ЖКХ.

В прошлом году по проспекту Центральному был обустроен участок от улицы Московской до Малой Морской.

Отметим, торги на текущий ремонт бульвара от улицы Московской до Малой Морской Департаментом ЖКХ был объявлен в июле этого года. Победителем стало ООО «ИСТОК-А», предложив за свои услуги 2 миллиона 368 тысяч 555 гривен. Заявленная стоимость работ составляла — 2,6 миллиона гривен.

Как сообщалось, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета просил предусмотреть в бюджете города на 2022 год 9 миллионов 562 тысячи 834 гривны на «строительство светофорных объектов».