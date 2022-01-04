Предприниматель, который продавал елки в центре Николаева, оставил после себя мусор.

Об этом с Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» сообщает Наталья Сущенко.

Точка продажи елок была расположена на пересечении проспекта Центрального и 6-й слободской.

— Центр Николаева. Проспект Центральный, угол 6-й Слободская. Прямо на тротуаре забыли прицеп, в котором привезли на продажу ёлки! Оставили мусор и забитые палки, к которым привязывали ёлки! Где владельцы, порядок навести, — написала Наталья Сущенко.

Стоит отметить, что исполнительный комитет Николаевского городского совета при утверждении перечня мест праздничной торговли новогодними елками, прописал, что продавцы обязаны перед размещением своих точек заключать договор на вывоз мусора с официальными возчиками ТБО в городе.