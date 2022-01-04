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С 1 января 2022 года абоненты теле- и интернет-провайдера «Николаевское кабельное телевидение» не имеют доступа к просмотру телеканалов, входящих в медиагруппы «1+1 Медиа» и «Старлайтмедиа». Причина в том, что холдинги повысили цены на свои услуги.
Об этом рассказал директор общества с ограниченной ответственностью «Николаевское кабельное телевидение» Андрей Бражко, сообщает «Суспільне».
По словам Андрея Бражко, сотрудничество стало для провайдера убыточным. По сравнению с 2019 годом в 2022 году «НКТВ» должно было платить на 75 процентов больше. Новое соглашение не подписали. Как следствие, в ночь на первое января выключили 20 телеканалов.
— Такой диктат медиагрупп стал невыносимым, потому что все работают с убытками. Мы вынуждены брать деньги, которые нам платят за интернет и рассчитываться с ними. У меня есть задолженность за несколько месяцев перед этими медиагруппами. Эти каналы мы заменили очень рейтинговыми, по платному телевидения, не содержащие рекламы, — рассказывает Андрей Бражко.
В «1+1 Медиа» журналистам сообщили, что медиакомпания не имеет договорных отношений с кабельным оператором «НКТВ». Из-за невыполнения финансовых договоренностей и задолженности со стороны провайдера договор с ним не был пролонгирован. Со своей стороны, медиахолдинг всегда готов к честным партнерским взаимоотношениям и сотрудничеству.
— Да, действительно с 1 января ООО «Николаевское кабельное телевидение» не имеет права ретранслировать каналы Starlight Media. Такая ситуация возникла в результате переговоров с представителями провайдера и их нежеланием подписывать соглашение на 2022 год. Мы всегда открыты к переговорам, но не видим такой готовности у наших партнеров. Напомню, что сейчас каналы группы доступны у всех других местных провайдеров Николаева и технологии Т2, — рассказал директор направления PayTV Starlight Media Николай Фаенгольд.
Юрист Юрий Барк отметил, что антимонопольный комитет Украины уже сообщал о том, что проверит наличие или отсутствие признаков нарушений конкурентного законодательства в действиях медиагруппы и операторов, провайдеров кабельного телевидения, которые предоставляют эти услуги. По словам Юрия Барка, Николаевскому кабельному телевидению нужно отстаивать свои права в суде.
Ранее сообщалось, что телерадиокомпания НИС-ТВ на пять лет получит лицензию на цифровое вещание в Николаеве.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
С 1 января 2022 года абоненты теле- и интернет-провайдера «Николаевское кабельное телевидение» не имеют доступа к просмотру телеканалов, входящих в медиагруппы «1+1 Медиа» и «Старлайтмедиа». Причина в том, что холдинги повысили цены на свои услуги.
Об этом рассказал директор общества с ограниченной ответственностью «Николаевское кабельное телевидение» Андрей Бражко, сообщает «Суспільне».
По словам Андрея Бражко, сотрудничество стало для провайдера убыточным. По сравнению с 2019 годом в 2022 году «НКТВ» должно было платить на 75 процентов больше. Новое соглашение не подписали. Как следствие, в ночь на первое января выключили 20 телеканалов.
— Такой диктат медиагрупп стал невыносимым, потому что все работают с убытками. Мы вынуждены брать деньги, которые нам платят за интернет и рассчитываться с ними. У меня есть задолженность за несколько месяцев перед этими медиагруппами. Эти каналы мы заменили очень рейтинговыми, по платному телевидения, не содержащие рекламы, — рассказывает Андрей Бражко.
В «1+1 Медиа» журналистам сообщили, что медиакомпания не имеет договорных отношений с кабельным оператором «НКТВ». Из-за невыполнения финансовых договоренностей и задолженности со стороны провайдера договор с ним не был пролонгирован. Со своей стороны, медиахолдинг всегда готов к честным партнерским взаимоотношениям и сотрудничеству.
— Да, действительно с 1 января ООО «Николаевское кабельное телевидение» не имеет права ретранслировать каналы Starlight Media. Такая ситуация возникла в результате переговоров с представителями провайдера и их нежеланием подписывать соглашение на 2022 год. Мы всегда открыты к переговорам, но не видим такой готовности у наших партнеров. Напомню, что сейчас каналы группы доступны у всех других местных провайдеров Николаева и технологии Т2, — рассказал директор направления PayTV Starlight Media Николай Фаенгольд.
Юрист Юрий Барк отметил, что антимонопольный комитет Украины уже сообщал о том, что проверит наличие или отсутствие признаков нарушений конкурентного законодательства в действиях медиагруппы и операторов, провайдеров кабельного телевидения, которые предоставляют эти услуги. По словам Юрия Барка, Николаевскому кабельному телевидению нужно отстаивать свои права в суде.
Ранее сообщалось, что телерадиокомпания НИС-ТВ на пять лет получит лицензию на цифровое вещание в Николаеве.