В среду, 5 ноября, в Николаеве состоялось прощание с Михаилом Димитровым — многолетним начальником управления семьи и молодежи, а также управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА.

Об этом сообщил корреспондент телеканала «НИС-ТВ».

Панихида состоялась в холле сессионного зала Николаевской ОГА. Попрощаться с Михаилом Димитровым пришли десятки человек — родные, друзья, коллеги, работники культурной отрасли Николаевщины, депутаты.

Сердце Михаила Димитров перестало биться 3 января на 66 году жизни. Он родился 30 апреля 1956 года в селе Лесное Тарутинского района Одесской области. Окончил Белгород-Днестровское педучилище, николаевский факультет Киевского государственного института культуры. Михаил Димитров много лет работал в Николаевской облгосадминистрации. Сначала на должности начальника управления по делам семьи и молодежи, а после был назначен начальником управления культуры. Также он работал в Николаевском национальном аграрном университете, потом снова вернулся в управление культуры.

Его бывшие коллеги, а также работники культуры отзываются о нем как порядочном и добром человеке.

Редакция издания НикВести приносит искренние соболезнования семье и близким Михаила Димитрова в связи с невосполнимой утратой.