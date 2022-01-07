Тропическое вечнозеленое дерево из Камеруна назвали в честь актера Леонардо Ди Каприо. Так ученые хотели отметить его усилия по защите камерунского леса от вырубки.

Об этом сообщают BBC и New Scientist, передает hromadske.

Исследователи из Великобритании и Камеруна проанализировали фотографии и образцы дерева, найденного в тропическом лесу Эбо в Камеруне. Оказалось, что перед ними не известное науке дерево.

Официально его назвали Uvariopsis dicaprio — в честь Леонардо Ди Каприо, который, кроме актерской карьеры, известен своей деятельностью по сохранению лесов.

Дерево вырастает до 4 метров, его можно узнать по ярким глянцевым желто-зеленым цветам, растущих на его стволе. Ученые зафиксировали менее 50 деревьев Uvariopsis dicaprio — все они растут на одном участке в лесу Эбо. Поэтому U. dicaprio считают находящимся под угрозой исчезновения.

Ожидается, что в 2022 году ученые откроют еще больше деревьев, ранее не известных человечеству. Кроме того, в прошлом году ученые официально открыли более 200 новых растений и грибов по всему миру, в частности, орхидею на Мадагаскаре, которая может расти в темноте.

Напомним, по мнению специалистов из университета Брауна, к 2070 году почти со всех островов планеты исчезнет около четверти хвойных деревьев, которые создают благоприятные условия для жизни других растений.