Испанские власти разрешили вернуться домой приблизительно 1000 жителям острова Ла-Пальма, эвакуированных после начала извержения вулкана Кумбре Вьеха.

Об этом пишет The Local, сообщает Европейская правда.

Всего в течение нескольких недель было эвакуировано около 7000 человек, теперь некоторым из них разрешили вернуться домой. Правда, по возвращении их ждали покрытые пеплом дома.

— Это другой мир, — сказал Феликс Родригес, 61-летний каменщик, сметая пепел с крыши своего дома на террасу внизу.

Как и многие другие, он не сможет сразу же вернуться в свой дом. Помимо блокировки дверей и дорожек грудами пепла, лава в результате извержения повредила трубы, оставив дома без проточной воды.

Лава также заблокировала ключевую дорогу в долине Аридане, вынудив жителей региона использовать гораздо более длинные маршруты вокруг острова для поездок за базовыми услугами, которые раньше занимали всего пять минут.

Напомним, на острове Ла-Пальма официально заявили о завершении извержения вулкана после Рождества. Он был активным в течение последних 85 дней.