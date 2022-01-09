Космический телескоп Джеймса Уэбба, запущенный в день Рождества, завершил свою двухнедельную фазу развертывания раскрытием последней зеркальной пластины и вскоре будет готов к исследованию Вселенной.

Об этом информирует Der Spiegel.

Сейчас команда работает над «закреплением крыла на своем месте».

— Последнее крыло теперь развернуто, — сообщили НАСА в Twitter в субботу.

В космическом агентстве предупредили, что еще рано праздновать, так как предстоит много работы. Руководитель научных миссий НАСА Томас Зурбухен заявил, что он был «очень эмоционально тронут».

Ракета Ariane 5 доставила преемника легендарного телескопа «Хаббл» в космос с космодрома Куру во Французской Гвиане в день Рождества. Телескоп Джеймса Уэбба стоимостью десять миллиардов евро должен исследовать ранние дни Вселенной, то есть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Поскольку телескоп был слишком большим для ракеты Ariane 5, перед запуском его пришлось сложить. Развертывание в космосе было тогда сложным и рискованным процессом, на который чиновники НАСА сильно надеялись. Самая рискованная операция произошла в начале недели, когда развернулся солнцезащитный козырек размером с теннисный корт.

Ожидается, что телескоп достигнет пункта назначения, находящегося на расстоянии 1,6 миллиона километров, еще через две недели; с момента запуска он переместился более чем на миллион километров от Земли. Если все и дальше будет идти хорошо, научные наблюдения должны начаться этим летом.

Напомним, NASA запечатлела в космосе галактику, похожую на хобот слона.