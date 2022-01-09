На Львовщине три семьи купили запущенный дворец XVIII столетия и сами его восстанавливают.

Об этом пишет издание Inlviv.in.ua.

Теперь в Подгорецком дворце у Стрыя возрождают забытую атмосферу аристократии.

Дворец в XVIII веке построил польский магнат Юзеф Яблоновский. В советское время там был техникум, интернат, сельсовет, а затем рыбхоз. В 2014 году уже заброшенное барское имение приобрели три местных семьи и взялись восстанавливать.

— Некоторые комнаты были настолько разрушены, что из-за дыр в потолке было видно небо, а стены укрыла плесень. Мастера, по ее словам, боялись даже заходить, потому что все было аварийное, — рассказывает совладелица имения Светлана Берник.

Теперь в нескольких комнатах уже старинная мебель, камин, много антикварной посуды, картин, подсвечников. Мебель хозяева привозят в основном из европейских антикварных магазинов и ярмарок.

— Вещей здесь вообще не осталось, в 1939 году отсюда вынесли все, что могли. Дошло до того, что дворец по кирпичу уже разбирали и этот кирпич продавали. Потому что он старый и уникальный. Лучшее, что сохранилось, – это аутентичные почтовые открытки и фотографии, — рассказывает Светлана Берник.

Юзеф Яблоновский стремился построить комфортное место для отдыха и собрал во дворце библиотеку из более тысячи томов.

— Он последовал примеру французских стилей тех времен, так называемых maison de plaisance. То есть резиденции, расположенной в сельской местности, где он мог принимать гостей. Ведь Яблоновский прославился своими колоритными баллами, — отмечает местный историк, директор Стрыйского краеведческого музея Николай Закусов.

Вокруг дворца в Подгорцах сохранился парк с уникальными деревьями. До сих пор здесь растут древнейшие платаны и грабы. Хотя большинство территории уже заросло кустарниками, а когда-то это было место для прогулок с упорядоченными аллеями. Сегодня парк является памяткой садово-паркового искусства общегосударственного значения.

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