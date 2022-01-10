КП «Николаевкоммунтранс» напомнило жителям Центрального, Заводского и Ингульского районов о том, что 1 февраля в городе подорожает услуга по вывозу мусора.

Об этом говорится на стрнаице предприятия в Facebook.

Так, с 1 февраля рассчитываться за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов потребители будут по четырем видам бытовых отходов, размер платы за вывоз которых для потребителей услуг, оказываемых КП «Николаевкоммунтранс», будет составлять:

вывоз твердых бытовых уходов (ТБО) — 133,60 гривен /кубометр;

вывоз крупногабаритных отходов (ВПО) — 158,99 гривен /кубометр;

вывоз ремонтных отходов (РВП) — 158, 99 гривен /кубометр;

вывоз жидких отходов — 308,80 гривны.

Кроме того, «Николаевкоммунтранс» сообщает, что с 1 февраля коммунальным предприятием вводится плата за абонентское обслуживание, размер которого будет составлять 3,48 гривны в расчете на один лицевой счет.

Напомним, что в Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов. Рост тарифа КП «Николаевкоммунтранс» составит — для многоэтажек на 17%, для частного сектора — на 8%. В КП «Обрий - ДКП» — для многоэтажек цена возрастет на 10%, частный сектор — на 1,4%.