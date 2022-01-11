В Польше военная полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в причастности к практике выдачи фальшивых ковид-справок. Среди них двое солдат.

Об этом пишет RMF24..

Расследование прокуратуры касается получения финансовой выгоды в обмен на выдачу фальшивых документов, подтверждающих прививку от COVID-19. Двое задержанных солдат служили в Учебном центре инженерно-химических войск во Вроцлаве и 1-м саперном полку в Бжеге.

Остальные трое — гражданские лица. Все они были арестованы в разных местах/

Задержанных будут допрашивать в районной прокуратуре Познани, которая ведет расследование. Уголовный кодекс Польши предусматривает за «подкуп лица, занимающего государственную должность» срок от двух до двенадцати лет.

На данном этапе прокуратура не предоставляет дополнительной информации. Полковник Бартош Оконевски, заместитель окружного прокурора по военным делам окружной прокуратуры в Познани, однако, заверил в интервью местным журналистам, что дело находится в стадии разработки. Говоря о масштабах выдачи фиктивных сертификатов, он признал, что их могли получить довольно много людей.

Ранее сообщалось, главврачей больниц Николаева, где будут выдавать поддельные COVID-сертификаты, отстранят от работы.