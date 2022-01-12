В среду, 12 декабря, распространили информацию, что в библиотеке Николаевской области прошла презентация книги Романа Пономаренко «Украинские юнкершафты» об «СС Галичина», на которой присутствовал человек в нацистской форме.

Однако, как выяснил корреспондент НикВести, мероприятие прошло в Николаевской центральной районной библиотеке Львовской области.

Новость о презентации, которая якобы состоялась в одной из библиотек Николаевской области, опубликовали в некоторых украинских, николаевских СМИ, а также Telegram-каналах.

В частности, об этом написала «Страна» под заголовком «В библиотеке Николаевской области провели презентацию книги об СС «Галичина» с мужчиной в нацистской форме».

Издание взяло фотографии в Telegram-канале нардепа Максима Бужанского. Однако, народный депутат не писал о том, что мероприятие прошло в Николаевской области.

Вероятно, журналисты и различные Telegram-каналы сделали такой вывод из-за стенда «Політичні обрії Миколаївщини», который присутствует на фото.

Корреспондент НикВести нашел на сайте Николаевской центральной районной библиотеки Львовской области фотографии, на которых видно этот же стенд.

Напомним, в 2020 году на российском федеральном телевидении заявили, что Николаевская область хочет объединиться с РФ, фейковую новость подхватили десятки местных СМИ.