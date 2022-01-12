На украинскую антарктическую научную станцию «Академик Вернадский» прибыли французские исследователи, которые в ближайшие полтора месяца будут работать совместно с украинскими полярниками.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

— Украина поддержала французский проект Antarctique 2.0°C по изучению изменения климата и влияния человеческой деятельности на экосистемы Антарктики. В частности, наша станция «Академик Вернадский» приняла двух исследователей из Франции – Нильса Дутрево и Марго Легал, которые в ближайшие полтора месяца будут работать совместно с украинскими полярниками, — говорится в сообщении.

Так, благодаря совместным исследованиям ученые смогут выяснить, связаны ли атмосферные реки с осадками в районе нашей станции, а также определить, была ли одна из них причиной рекордных декабрьских снегопадов или же станет причиной будущих осадков.

Как отмечается, совместная группа ученых уже осуществила первый выход на купол ледника на нашем острове, где было определено и ограждено место для отбора проб снега. Изотопный состав этих образцов затем будет анализироваться в лаборатории, и благодаря полученной информации можно будет узнать, откуда «пришла» влага, которая превратилась в осадки в районе станции.

Ранее сообщалось, что Земля потеряла 28 триллионов тонн льда с 1994 по 2017 год — этого хватило бы, чтобы покрыть всю территорию Великобритании слоем льда толщиной в 100 метров.