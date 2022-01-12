В управлении образования Николаевского городского совета надеются, что ученикам старших классов школ, которые не стали лицеями, позволят доучиться до 11 класса. Соответствующий запрос чиновники направили, в частности, в Минобразования и Министерство финансов.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

— Первый вариант: это то, что мы получим ответ от Министерства финансов о том, что они продолжат это (преобразование учебных заведений, — прим.), и тогда дети смогут спокойно доучиться до 11 классов. В 2023 году мы завершаем этот процесс, — сказала начальница городского управления образования Анна Лычко.

Отмечается, что оптимизация учебных заведений необходима для получения государственной субвенции, которая пойдет на выплату заработной платы николаевским педагогам. В этом году необходимая сумма составляет — 885 миллионов гривен.

Анна Лычко также рассказала критерии, по которым школы преобразовывали в лицеи. Статус лицея может приобрести только учебное заведение, которое имеет, как минимум, две параллели старших классов.

В сюжете говорится, что десятки школ в Николаеве имеют только одну параллель. При этом в классе учатся до 15 человек.

На сегодняшний день из 70 школ статус лицея смогут получить максимум 25.

— При определении лицеев рассчитывалась, прежде всего, транспортная инфраструктура. Второе —само здание, ее мощность. Смотрели на качество кадрового состава педагогов, смотрели на их достижения. Смотрели на то, кто имеет опыт организации классов с углубленным изучением предметов. Подходили к определению лицеев со всех-всех сторон, — рассказала Анна Лычко.

Напомним, в Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы. Эта новость возмутила некоторых николаевцев. В частности, их не устроила формулировка о переименовании. Ведь в части школ фактически понижается уровень и ликвидируются старшие классы.