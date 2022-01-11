В Николаеве официально переименовали ряд школ в гимназии и лицеи. При этом горожане возмутились, что в части школ, которые стали гимназиями, ликвидируются старшие классы.

Публикацию о переименовании разместило управление образования Николаевского горсовета на своей странице в Facebook.

Согласно Закону Украины «О среднем образовании» определены следующие типы учреждений:

начальная школа (начальное образование, 1-4 классы);

гимназия (базовое среднее образование, 5-9 классы);

лицей (профильное среднее образование, 10-12 классы).

В Николаеве гимназиями стали 11 школ Николаева, имевших I-III ступени образования, то есть 1-11 классы: №№ 6, 13, 15, 25, 29, 31, 32, 33, 43, 44, 47. Таким образом фактически их уровень понизили. В гимназии переименовали еще две школы I-II ступени (1-9 классы) — № 21 и № 64.

Лицеями стали школы: №№ 1 имени Олега Ольжича, 3, 19, 28, 34, 40, 42, 51, 53, 60, 2, 4, вечерняя школа 37.

Принято решение о переименовании в лицеи еще ряда школ, но их перерегистрируют позже: специализированная школа № 22 с углубленным изучением английского станет лицеем № 22, муниципальный коллегиум имени В.Д. Чайки — лицеем № 38 имени В.Д. Чайки, специализированная школа искусств и прикладных ремесел «Академия детского творчества» — лицеем «Академия детского творчества», гимназия имени Николая Аркаса — лицеем имени Николая Аркаса, гимназия № 3 — лицеем № 58, гимназия № 41 — лицеем № 41, морской лицей имени профессора Александрова — лицеем имени профессора Александрова.

Таким образом уровень данных учреждений сохранится.

Согласно законодательству, в старшей школе (10-11, а позже 10-12 классах) должно быть два параллельных класса и три профиля (классы будут делить на группы по профилям). Как ранее заявляли в гороно, сейчас большинство городских школ имеет только по одному 10 классу. А потому они не соответствуют критериям лицеев.

По остальным учреждениям решение еще не принято.

Отметим, что николаевцев возмутила публикация управления образования. В частности, не устроила формулировка о переименовании. Ведь в части школ фактически понижается уровень и ликвидируются старшие классы.

— Переименовать можно улицу и срубить на этом денег, как это делают уже многие годы, а в подобном случае Управление образования Николаевского городского совета подаёт одну информацию, а в корне она совсем другая. В ходе данной проблемы, многим семьям придётся переводить своих детей в другие учебные заведения, которые захотят заканчивать 10 и 11-тый класс. На своё усмотрение решили где будут все классы, где только до 9-того. С заводского района детям, которые не попадут в ближайшие школы, придётся ездить по всему городу. Молчу вообще о том, что дети окажутся в совершенно чужих коллективах, что несомненно повлияет на их успеваемость при адаптации в новом коллективе, — прокомментировал Александр Егоров.

— Очень жаль, что во время таких «реформ» не учитывается главное — интересы и судьба детей, — написала под постом Людмила Демчук. — Переименование?) Вы не переименовали учреждения, вы изменили их статус. Вы подменяете понятие, вы подсовываете документы с такими названиями депутатам, а на самом деле меняете статусы заведений, без всякого общественного обсуждения. Вы цинично обманываете жителей этого города. Стыдно за вас! — добавила Ирина Руденко. — Почему ни в одном документе не указано, по какому принципу определялось, какая школа — лицей, а какая — гимназия. Почему неравномерно распределены лицеи территориально? В Заводском районе их меньше всего, например! — отметила Анна Цветаева.

Также николаевцы потребовали объяснить, проводились ли общественные слушания, как того требует закон «Об образовании».

В управлении образования подтвердили такую норму закона, но якобы только в сельской местности, ссылаясь на часть 2 статьи 32 закона «О полном среднем образовании». Там добавили, что решение принимается учредителем — Николаевским горсоветом.

— Основателем учреждений общего среднего образования Николаева коммунальной формы собственности является Николаевский городской совет. Следовательно, исключительно его решением может быть перепрофилирован (изменен тип) заведений общего среднего образования. Ч. 2 ст. 32 Закона Украины «О полном среднем образовании» установлено, что реорганизация, изменение типа, ликвидация заведения общего среднего образования в сельской местности допускается только после общественного обсуждения проекта соответствующего решения учредителя, который обнародуется не менее чем за один год до принятия соответствующего решения. Таким образом, не нарушен механизм перепрофилирования заведений общего среднего образования Николаева. При подготовке соответствующих проектов решений Николаевского городского совета были соблюдены требования Закона Украины «О доступе к публичной информации» и размещены проекты решений на веб-сайте Николаевского городского совета не позднее 10 рабочих дней до даты их рассмотрения на очередной сессии Николаевского городского совета, — ответили в управлении.

В свою очередь, жительница Николаева Ирина Руденко ссылается на 68 статью закона «Об образовании», которая гласит, что «органы управления в области образования обеспечивают обязательное общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов, касающихся системы образования, и участие представителей общественности в подготовке и принятии этих документов».

Также николаевцы заявили, что гороно спустило в школы, по которым официально еще не принято решение, разнарядку не открывать 10 классы.

— Объясните, пожалуйста, на основании чего вы рассылали еще в ноябре Мероприятия по реформированию учебных заведений и давали поручение не открывать 10 классы в школах, по которым еще не принималось городским советом никаких решений? — поинтересовалась Ирина Руденко.